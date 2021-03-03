地方政府紛議 鄉村振興成兩會焦點

「人民網」梳理稱，各地報告因地制宜，如黑龍江、河南、山東、吉林等產糧大省明訂要落實最嚴格的耕地保護制度，建設高標準農田；海南則提出要以鄉村產業促進農民增收，推動農旅、農商融合，培育高質素農民5000人以上；雲南提出完成農房抗震改造10萬戶；此外多省都提到展開二輪土地承包到期後再延長30年試點。中新社昨引述國家統計局數據稱，2019年末內地城鎮常住人口8.48億人，鄉村常住人口約5.5億人，「難度絲毫不亞於脫貧攻堅的鄉村振興，直接關係到5億多人的幸福生活」。

學者：緩解「相對貧困」還需努力

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、經濟學院教授孫文凱撰文稱，鄉村振興是精準扶貧的後續延伸，是推進現代化建設的基礎，「當前脫貧成功是建立在解決絕對貧困的基礎上，而緩解相對貧困等更高標準還要求繼續不懈努力」。鄉村振興戰略和精準扶貧戰略有一定重合期，是國家主席習近平2017年底在十九大報告中首次提出，也就是在全面脫貧未完成時已提上日程。此後，每年的中央一號文件和政府工作報告都會提出鄉村振興戰略，並與精準扶貧配合，推進農村地區發展。

全國政協十三屆四次會議將於明日開幕，首場新聞發布會於今午3時舉行，大會新聞發言人郭衛民將向中外傳媒介紹本次大會並回答記者提問。