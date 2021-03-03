文革後完婚 毛澤東女婿王景清病逝

喪事從簡 今八寶山舉殯

多名知情人士向本報證實，自2018年後，王景清便被驗出心腦血管有問題，曾多次入解放軍301醫院和305醫院治療。2019年4月前後，王因腦血栓再度入院，至前日身故。考慮到李訥年過八旬、身體狀况不好，日常出行需輪椅代步，王家謝絕外人登門吊唁，喪事從簡。消息人士還向本報表示，王景清的遺體告別儀式，今早9時將於八寶山公墓竹廳舉行。

人民網2013年報道，王景清是陝西榆林人，13歲參軍。中共建政後，王景清在中央警衛師工作，後調任雲南省軍區任怒江軍分區參謀長。1983年，王景清經李銀橋夫婦介紹，與李訥相識。當時李訥離婚帶有幼子，且身體健康亦有問題；王景清負責照料李訥的生活起居，亦會和常人一樣，在冬天拉板車上街購買白菜回家醃酸菜。消息人士稱，至王景清晚年，在李訥需輪椅出入時，王仍會推李訥出門散步。

13歲參軍 曾任職中央警衛師

毛澤東與賀子珍生下3個女兒，而與江青所育的李訥，1940年生於陝西延安，是唯一在毛澤東身邊成長的子女。

明報記者