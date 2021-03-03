接種後6天 京漢出疹發燒關節痛 醫院交皮膚科跟進 醫生：或疫苗過敏

現見好轉 妻：非過敏體質

微博帳號「永遠守護你的福妃」的市民前天發文稱，她和丈夫於上月17日在社區定點機構接種疫苗第一針，按要求留下觀察半小時後無任何不適；同月23日，其丈夫身上出現個別「小紅包」（紅疹），第二天發燒至38.5℃以上，紅疹增多。起初他們以為是蕁麻疹，但丈夫服藥後未見退燒，後來紅疹遍及胸背腰臀、雙臂腿部甚至腳面，渾身疼癢，無法入睡，並出現關節痛。

院方稱病好再說 妻：怎證涉疫苗否

文章續稱，兩人同月27日下午趕到首都醫科大學附屬北京潞河醫院，急症科醫生着他們翌日到皮膚科門診。翌日他們到皮膚科做血液檢查，未被告知結果，丈夫又因發燒被要求做核酸檢查、電腦掃描（CT）檢查以及重複血液檢查等，各項結果正常，檢測結果陰性。第三天二人再去皮膚科，醫生稱不排除對疫苗過敏。

該市民稱，丈夫不是過敏體質，也很少生病。事後她向社區（政府基層部門）和潞河醫院反映，但醫院表示「病看好了再說」，她質疑「病好了還怎麼證明是否疫苗的過敏反應」。至昨晨，其丈夫開始退燒好轉。

京接種科興國藥 涉事款未明

北京目前使用的是國藥集團北京研究所和北京科興研製的兩款新冠病毒滅活疫苗。據通州區疾病預防控制中心上月26日公布，截至當日通州區疫苗接種突破51.4萬劑次，「無嚴重不良反應」；而本報記者同月27日在通州接種的是國藥疫苗。

（抗疫新階段）