鍾南山：內地接種目標6月達四成 中疾控專家稱倘美8月達群體免疫 兩國可通關

《中國青年報》報道，多名中美公共衛生和醫學專家前晚出席「快速復蘇的正軌：中美新冠疫情防控與治療合作」網上論壇。鍾南山表示，為讓經濟復蘇、讓學校復學、讓社會活動逐漸恢復，不能長期封閉整個國家，因此需要形成群體免疫；但群體免疫不能通過讓大量人口患病實現，應透過疫苗接種達成。

目前不足4％ 「還有大量工作」

鍾南山認為，全球群體免疫至少需要2至3年時間，而中國目前已有60個疫苗項目正進行，其中6個已踏臨牀三期階段。他稱，從全球看，目前以色列接種疫苗人數佔總人口比例最高，為92.46%，阿聯酋超過60%，英國超過30%，美國為22%，而中國現接種超過5200萬劑疫苗，接種率僅佔14億人口的3.56%。但他說：「我從中國疾病預防控制中心了解到，接下來，我國的疫苗接種率希望能夠在今年6月底達到40%。時間不多，我們仍然還是有大量工作要做。」

接受路透訪問 稱料7月方達標

不過路透社昨天報道，鍾南山周二接受其電話訪問時表示，考慮到不願接種疫苗的人口比例，中國可能要到7月底才能達到為四成人口接種的目標。鍾南山又呼籲民眾盡快接種疫苗，稱接種者愈多愈好，因若疫苗接種花的時間愈長，愈可能出現更多變異毒株。他認為各國應加快疫苗生產，並準備應對新毒株，這需要國際攜手合作。

《中國青年報》引述出席論壇的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏稱，由於中國疫情控制得好，目前接種進度非常緩慢，但認為量足夠。他說：「即使每日有1000萬人接種，亦要7個月時間，才能為70%人口接種。」

張文宏：華控疫得宜 接種非常慢

路透社又引述吳尊友表示，若美國在8月或之前為國內90%人口接種新冠疫苗，達到群體免疫，中美兩國有望撤銷所有旅行限制。吳認為，有關決定要基於科學，免除政治障礙，則屆時中美有可能成為全球兩個最早撤銷相互旅行限制的國家。拜登政府早前表示，目標在執政上台100天內為國民提供1.5億劑疫苗。

據公開報道，中國國家藥監局目前已附條件批准4款國產新冠疫苗上市，分別是國藥集團中國生物北京和武漢兩家研究所研製的新冠滅活疫苗、北京科興生物的新冠滅活疫苗，以及軍科院與康希諾生物公司研發的重組腺病毒載體新冠疫苗。

（抗疫新階段）

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