開學首日 聽黨課學黨史 內地要求學生傳承「紅色基因」

今年是中共建黨100周年。《新京報》報道， 北京百萬中小學生昨開學，多校開學典禮學黨史聽黨課。門頭溝區內有3.5萬名師生、1200個班級共同上主題為「學黨史、悟思想、辦實事、開新局」的開學課，所有中小學、幼稚園學生同步觀看網上直播。「北京豐台官方發布」則稱， 北京市豐台二中開展以「百年逐夢路，青春勇擔當」為主題的開學第一課。由歷史學科黨員教師講「微型黨史」，讓政治學科黨員教師談「脫貧攻堅」，講述展現出共產黨人「浴血奮戰、攻堅克難的崢嶸歲月」。

講述中印邊境陣亡解放軍事迹

杭州網報道，浙江杭州中小學昨日開學，各學校都不約而同地將愛國愛黨元素融入了「開學第一課」，使學生能更好地弘揚「紅色精神」，傳承「紅色基因」。夏衍小學校長戴玉梅在開學典禮上，向學生講述喀喇昆侖戍邊4名陣亡解放軍的事迹，並激勵廣大少年為實現「中華民族偉大復興的中國夢」時刻準備。

內地中小學從2月22日起陸續開學。據《解放日報》報道，上海市市立幼稚園在2月22日開學第一課上邀請了多名新四軍老戰士的後代到學校講故事。上海市市立幼稚園的前身為華東保育院，園長賴麗芳說，市立幼兒園就是活歷史，邀請老校友回家講故事等，都是豐富鮮活的愛國主義教育活動。上海市婦聯黨組書記馬列堅表示，要堅持用好黨史這本「豐富生動的教科書」，給小朋友播下一顆紅色的種子，從小培養愛黨愛國的情感。

此外，浙江衢州市衢江區實驗小學上月27日開學，將開學周的學習任務定為「學百年黨史，做紅色傳人」，校方稱，要將「知黨史，感黨恩，愛祖國」的理念落到實處。此前，江蘇省揚州市汶河小學的學生在寒假就開始學黨史，安徽省合肥市六安路小學翠微分校舉行了「傳承紅色基因、喜迎建黨百年」開學典禮活動。除了北京、上海、浙江等省市，山西、山東、廣東等地亦先後開展開學學習中共黨史相關活動。