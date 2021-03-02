解放軍三大戰區海軍密集練兵

央視軍事報道，解放軍南部戰區近日出動銀川艦、衡陽艦、五指山艦和查干湖艦等軍艦，在大洋深處進行軍艦主炮對海射擊、防空反導實彈射擊演練，檢驗編隊對海打擊和整體防空能力。報道稱，現代戰爭中水面艦艇面臨的主要威脅是導彈，官兵們瞄準這個「最難題目」，設置靶機從多個方向同時來襲，模擬敵方導彈多波次密集攻擊。

另外，因應大洋航行補給，銀川艦、五指山艦、天樞星船與綜合補給艦查干湖艦在超過4米海面湧浪的環境下，組成「兩橫一縱」補給隊形，對接輸油管線進行油料補給及彈藥補給。

國防部：堅決捍衛主權安全

東部戰區海軍航空兵近日展開偵察預警、指揮引導和反潛飛行等多項緊貼實戰的訓練。北部戰區海軍煙台艦、青島艦組成艦艇編隊則進行跨晝夜訓練，一艘「敵護衛艦」被航空兵打擊受重創後，該編隊接命令對其炮火攻擊，「堅決將其擊沉」。

國防部昨日就近期軍事熱點問題舉行發布會表示，中國軍隊堅定履行職責使命，堅決捍衛主權安全，堅持維護公平正義，堅守原則底線。針對南海局勢，國防部表示，中方維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，堅決反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在、製造緊張氣氛、插手地區事務，損害地區國家共同利益。國防部並批評，當今世界已經進入和平、發展、合作、共贏的新時代，那種強化針對第三方的軍事同盟體系，完全是冷戰思維的產物，早已不合時宜，早該被掃進歷史的垃圾堆。