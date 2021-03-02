商務部推22項措施「穩外貿」 續放寬外資准入

據商務部官網發布的《通知》，今年「穩外貿」工作首要為擴大高水平對外開放，吸引更多優質外部要素資源促進國內大循環。《通知》提出，要深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，落實好2020年版全國、自由貿易試驗區和自由貿易港外資准入負面清單，確保汽車、金融等領域開放舉措落地生效。

此外，進一步清理負面清單之外的外資准入限制措施，嚴格落實「非禁即入」；落實2020年版《鼓勵外商投資產業目錄》，引導外資更多投向先進製造業、新興產業、高新技術等領域。

《通知》針對完善外商投資服務保障體系，提出將動態調整重點外資項目清單；加大用地、能耗、資金等方面支持力度，推動重點外資項目加快落地和建設。其他措施還關乎提升開放平台水平，加大產業鏈招商力度，以及深化「放管服」（簡政放權、創新監管、高效服務）改革。

《21世紀經濟報道》援引商務部部長王文濤上月24日在國新辦記者會稱，他判斷今年內地穩外資形勢仍然「嚴峻複雜」，一是因新冠疫情仍具不確定因素，影響經濟復蘇；另一方面，各國投資競爭愈發激烈。

（中美角力）