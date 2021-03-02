勢阻華躍科技龍頭 拜登籌組聯盟 工信部：5G成績驕人 加快6G佈局

據國務院新聞辦公室網站消息，工信部部長肖亞慶昨在記者會上稱，「十三五」時期，中國工業和信息化綜合實力進一步增強。他援引數據指出，中國去年工業增加值達31.31萬億元（人民幣，下同），連續11年位居世界第一製造業大國。

田玉龍其後回應媒體提問時提到，今年工信部將大力推動信息通訊業高質量發展。他說，「我們5G的網絡建設成績非常驕人，後續將有序推進5G網絡建設，加快6G佈局，推動網絡優化升級，確保網絡安全。」

工信部：5G覆蓋所有地級以上城市

肖亞慶補充表示，中國5G網絡無論是基站總量、網絡質量以及通訊裝備的製造水平，目前都可謂「全球領先」。據肖援引的數據，內地已建設超過71.8萬個5G基站，5G投資超數千億元，網絡基本覆蓋全國所有地級以上城市；5G終端連接數現超過2億，或為世界第一消費領域的創新應用、「5G+工業互聯網」均發展迅猛。對於6G，肖稱目前仍屬於探索階段。

6G傳輸速度可快50倍

6G指的是5G之後的第六代移動通訊標準。理論上，6G數據傳輸速度可達到5G的50倍，時延縮短到5G的十分之一，有望被應用於空間通訊、智能交互等場景。公開報道顯示 ，中國2018起着手研究6G，於2019年11月成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組，正式啟動6G技術研發工作。美國、日本、韓國、俄羅斯、芬蘭等國彼時也已紛紛開展相關研究。去年11月，中國發射了全球第1顆6G通訊衛星。

針對「十四五」時期中國晶片行業有關規劃，田玉龍表示，晶片產業面臨機遇及挑戰，需要在全球範圍內加強合作，共同打造晶片產業鏈，使行業更加健康可持續發展；中國政府將在國家層面上給予大力扶持。

聯盟擬涵G7成員國及印度以色列

《華爾街日報》上月28日援引一名美國高層官員報道，拜登政府正計劃根據不同領域籌組聯盟，以抗衡中國科技發展優勢，目前已與盟友展開初步對話。

據該名美方高層官員透露，不同聯盟將包括七大工業國集團（G7）多數成員國及其他國家，例如針對人工智能的聯盟可能會包含以色列，涉及出口管制的聯盟則可能包括印度，以確保禁止中國進口某些技術。另外一些潛在聯盟領域還包括技術標準、量子計算、生物科技、5G通訊與監控技術規則等。

前述報道指出，該聯盟策略攻守兼備。目前中國研發（R&D）支出幾乎與美國不相上下，藉助合作，美國與盟友的研發經費有望大幅超越中國。聯盟還可以協調政策，以抵制中國獲得意圖成為全球霸主所需技術。

（綜合報道）

（中美角力）

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