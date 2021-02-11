中國GDP增2.3% 唯一錄增長 經濟總量突破百萬億 人均增2%

經濟總量佔全球比重約17%

中新社報道，國家統計局副局長盛來運解讀公報時介紹，按年平均匯率折算，2020年中國經濟總量佔世界經濟的比重預計超過17%。盛來運表示，中國經濟恢復走在世界前列，在一季度國內生產總值大幅下降的情况下，二季度增速由負轉正，增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%，走出了一條令世界驚嘆的V形曲線。

公報顯示，全年新登記市場主體2502萬戶，日均新登記企業2.2萬戶，年末市場主體總數達1.4億戶。全年城鎮新增就業1186萬人，超額完成年初預期目標。年末全國城鎮調查失業率為5.2%，城鎮登記失業率為4.2%，均低於預期。

全年居民消費價格平均上漲2.5%，低於3.5%左右的預期目標。活豬生產逐步恢復，年末存欄40,650萬隻，比上年末增長31%。

統計局：偉大成就可入史冊

據國家統計局官網，盛來運撰文指出，公報「全面展示了一年來全國人民頑強奮鬥取得的令世界矚目、可載入史冊的偉大成就，來之不易，催人奮進」。文章稱，新冠肺炎疫情百年不遇，世界經濟深度衰退，多重衝擊前所未有。

面對嚴峻複雜的國內外環境特別是新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，中國以非常之舉應對非常之事，構築起疫情防控的堅固防線，統籌做好經濟社會發展工作，取得了率先控制住疫情、率先復工複產、率先實現經濟正增長的顯著成績。盛來運稱，經濟恢復走在世界前列，展現了中國經濟的強大韌性和抗衝擊能力，亦使中國成為推動全球經濟復蘇的主要力量。