教育部《規則》實施 管教師懲戒學生條件

禁體罰反覆抄寫 教師：難定界線

《規則》指出，在確有必要的情况下，學校、教師可以在學生存在不服從、擾亂秩序、行為失範、具有侵犯權益等情形時實施教育懲戒。但不得實施造成身體痛苦的體罰、反覆抄寫、間接孤立、以歧視或辱罵方式侵犯學生人格尊嚴等7項明文禁止行為。

廣東惠州一名王姓教師接受本報採訪時表示，相關懲戒規則雖然詳盡，但實施起來並不容易。「比如學生違反班規班紀，罰打掃衛生，學生未掌握知識點罰抄寫加強記憶。是否算違規？」她稱，城市分幾線，階級分幾類，家庭就有幾等差別。「有的家長信任老師希望老師嚴格管理學生，有的家長忍不得學生受一點委屈，明明是學生錯了，被老師批評了也會找老師麻煩。同樣執行的懲戒標準在前者不是問題，在後者可能就會被投訴。這會使老師愈來愈不敢管學生，使教育力度逐步退化。」

禁止補課 市民斥教育部干涉

北京市民馬小姐則對本報稱，希望教育部不要過於干涉教師的教學業務，並斥教育部近年來屢屢以減負為名降低學生在校受教育的機會與時間；同時在禁止在職教師以任何形式為學生補課，但學生家長卻因此背負巨大的經濟壓力。「有時候孩子上課時候沒聽懂，你要給孩子報補習班再講一遍。而如果補習班的老師沒有一線經驗，又如何能抓住大綱和引導孩子學習的方向呢？」