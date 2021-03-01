陸禁菠蘿進口 蔡英文：不怕 政府挺你

據中央社報道，台行政院長蘇貞昌在視察高雄亞灣區發展時表示，台灣菠蘿銷往包括檢驗嚴格的日本等16個國家，現在卻遭大陸禁止進口，讓人覺得不合國際貿易做法，希望大陸不要有政治介入操作。他披露，蔡英文已特別指示，將成立農產品國家隊，對台灣最優質農產品會有各種因應做法，一定不讓農民吃虧。

賴清德則在台南表示，台灣菠蘿很好吃，但大陸卻突然片面以「莫須有」原因，違反國際規範取消台灣菠蘿進入中國市場，也影響台灣農民生產行銷規劃。他說，要讓中國大陸知道，即便政治壓力再大都壓不壞菠蘿，也無法改變菠蘿原有甜美。他還表示，根據統計，台灣銷往大陸的菠蘿每年約4.2萬公噸，換算約為3000萬顆，台灣只要每人多吃不到2顆就能度過這次危機。

對於大陸停止台灣菠蘿輸入，前總統馬英九在facebook發文表示，台灣果農生計將為此受嚴重衝擊，更讓台灣社會錯愕，傷害台灣民眾的感情。馬英九稱，兩岸在2009年12月簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，希望雙方立刻放下政治成見，務實解決問題。