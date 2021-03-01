二二八74周年 陳其邁：願榮光歸香港

「歷史可以原諒，但不能忘記」

中央社報道，陳其邁發言時說，「歷史可以原諒，但不能忘記」，2月28日是台灣人苦難的日子，經歷威權統治，許多受難者長時間追求歷史真相及公平正義，終於一步步慢慢平反而來，得以記取歷史的教訓。

陳其邁提起駁二藝術特區的香港攝影展「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」，並表示跟二二八事件一樣，現在香港人的生命財產也受到極大挑戰，香港人爭取民主自由及人權面對很大的壓力。陳其邁說，相信台灣人都共同支持香港人爭取自由，也希望全世界能跟台灣一樣，成為民主自由之地，而有一天「榮光歸香港」。

高雄作為二二八事件首個遭軍事鎮壓的城市，蔡英文致辭表示，在此紀念受害者、撫慰遺族，需謹記「誠實面對自己的歷史」、「充分保障人權和人性尊嚴」、「堅守民主自由不能交換」3點，透過公開威權時期軍法官判決，了解威權體制如何侵犯人權，並內化人權意識、推動轉型正義，避免悲劇重演。蔡英文向三名受難者遺屬頒發「回復名譽證書」，表達深切歉意。

前總統馬英九則受邀出席台北市的紀念活動，他向受難者家屬再次致歉，強調一直秉持「面對歷史就事論事，是非分明；面對家屬將心比心，療傷止痛」的原則，持續做二二八事件平反與療傷止痛的工作。

馬英九向受難家屬致歉

二二八事件發生在74年前，因專賣局查緝員在台北市查緝私煙時不當使用公權力造成民眾死傷，1947年2月28日，台灣民眾大規模反抗政府與攻佔官署，本省人對外省人報復，當時的國民黨政府派軍隊逮捕與鎮壓台灣民眾，造成民眾大量傷亡。