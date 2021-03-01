民進黨提修憲「去中國化」 上周立法院開議 政協報：法理台獨日 兩岸統一時

台灣立法院上周五起開議，修憲被視為本會期最重要議程之一。《人民政協報》文章稱，兩岸關係從過去幾年的僵局邁向如今「熱對抗」敏感時刻，民進黨不顧台灣民眾安危，正向危險的「法理台獨」邁進；此次其目標是「通過修憲方式降低未來修憲門檻，通過刪除憲法增修條文前的『國家統一前』 等字樣，以及修改憲法規定的固有疆域等，從法理上實現『一邊一國』，未來『台獨制憲』提前打下伏筆」。

稱核心內容定義「主權獨立國家」

前述文章提出了對「法理台獨」的定義，即為「體現解構一個中國原則、完成台灣的所謂『國家化建構』」，核心內容是重新定義台灣本為一個「主權獨立國家」，界定其領土為台灣本島、澎湖、金門及馬祖。

該文引述「多位大陸涉台人士」稱，大陸正在密切關注台當局修憲，一旦涉及「法理台獨」，並以成案，大陸就將立即啟動《反分裂國家法》，「其成案之日，就是大陸全面啟動國家統一的時間，如果這樣，實現國家完全統一將大大提前。」此外，大陸還將根據「法理台獨」的推動情况制定《國家統一法》，對「法理台獨」從法律上作出規範。

台總統蔡英文去年初連任後宣布啟動修憲，立法院於去年10月6日正式成立修憲委員會。有中國學者指稱是切斷台灣與大陸的歷史聯結，以達至全面「去中國化」的目的。前述文章指，過去一年，台立法委員提出43件修憲案中，有3件即與「法理台獨」有關，包括民進黨立委蔡易餘提出的「刪除國家統一」提案，以及陳亭妃等人的「邁向國家正常化」提案，包含「廢省」、修改憲法增修條文中「國家統一」字眼為「國家發展」等建議。但這些提案在上一會期遭國民黨團退回程序委員會。

目前版本未提涉統獨條文

據台灣中央社上周二（2月23日）報道，陳亭妃目前另提修憲案版本，內容未有如上一版本涉及統獨敏感條文，僅保留「實質廢省」、「降低修憲門檻」等。其中，陳針對修改修憲的立委投票建議降低通過門檻。《人民政協報》批評，「降低修憲門檻」是「為未來『修憲公投』 邁出的最危險一步」。

新華社報道，大陸國台辦發言人馬曉光上周三在記者會上表示，高度關注台立法機構修憲動向，堅決反對台灣任何「修憲謀獨」行徑，包括為謀「獨」打開方便之門。他強調，陸方將採取一切必要措施堅決予以反制。

民進黨：敏感議題不走極端主張

《聯合報》此前引述民進黨團總召柯建銘稱，若涉及變更領土、國號等敏感議題，民進黨不會走極端主張，因為面對世界大變局，兩岸局勢多變，不能有任何挑釁。

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