陸鳳梨禁令 台政界料施下馬威

台農委會推2.5億元救助方案

台鳳梨出口大陸佔外銷比率高達95%，對台衝擊極大，《聯合報》報道，農委會昨在facebook發文表示，計劃強化國際行銷台鳳梨3萬噸，包括提高海外拓銷獎勵金，增加銷售業績獎勵金；對於預計在7月舉辦的日本東京奧運，若符合TGAP plus認證，提供作為東奧食材。本土行銷目標為2萬噸以上，分為鼓勵團購、通路業者合作及加工三大面向。中央社引述台教育部稱，會鼓勵各校在開設營養午餐菜單時，納入鳳梨。

總統蔡英文今天將在參加完228中樞紀念儀式後，與中南部農民代表面對面，了解產銷現况與農民需求。台黨政人士表示，此次事件雖定調為雙方經貿摩擦非政治性議題，但時逢台國安團隊剛就任，特別是陸委會新主委邱太三走的是相對鴿派路線，大陸卻頗有不讓其輕易得分意味；且若是病蟲害問題，應由農業機關發布信息，但卻由國台辦發布；台率先掌握此消息的也是陸委會，當中明顯有政治針對性。