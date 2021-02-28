國產一針疫苗准上市 年產5億劑 陳薇團隊康希諾合研 重症保護率逾90%

腺病毒載體疫苗 可2至8℃運存

目前內地共有4款疫苗被批准附條件上市，與腺病毒載體疫苗不同的是，國藥集團北京生物所、武漢生物所，以及科興中維的疫苗均為滅活疫苗；由於受限於製備工藝，產量難以突破瓶頸。接種也均為間隔21至28日的雙劑方式。腺病毒載體疫苗則是目前內地獲批附條件上市的唯一一款單針劑疫苗。

陳薇25日接受央視採訪時表示，腺病毒載體疫苗作為基因工程疫苗，最大的特點是能夠快速地規模化生產。「就目前來看，年產能在今年能達到5億劑是沒有問題的。」陳薇強調，因為是單針劑疫苗，因此5億劑相當於是給5億人接種規模，而不是2.5億人。

陳薇表示，腺病毒載體疫苗可在2至8℃的條件下運輸保存，接種14天後即可獲得良好保護效果。她強調，「與減少感染相比，疫苗阻斷重症的作用更值得關注，在全球更大範圍的臨牀研究中，『克威莎』的重症保護率能達到90%以上。」陳薇還說，腺病毒載體疫苗的保護期至少有6個月，他們還研發了6個月後的加強針，可以使免疫反應有10倍、20倍的增高。「根據資料，我們推測新冠也會在兩針之後，達到兩年的免疫持久性」。

6月後打加強針 免疫可升20倍

6到18歲臨牀試驗完成待審核

根據藥監局現有上市條件，目前批准上市的4款疫苗均有年齡限制，即18歲之下、60歲之上人群不能接種。陳薇透露，目前腺病毒載體疫苗的6到18歲人士臨牀試驗已經完成，安全性資料亦已齊備，正待藥監局審核。她又說，在去年4月二期臨牀試驗時，腺病毒載體疫苗已開放年齡上限，試驗揭盲後顯示，當時最年長的一名84歲志願者抗體呈陽性，陳薇稱這給大家帶來很大信心。

陳薇還表示，會對疫苗的安全性做長期跟蹤，也會跟蹤疫苗對新出現變異株的有效率，現在已啟動針對變異株的疫苗研發。「這疫苗不一定用得上，但寧願備而不用，不能用而不備。」