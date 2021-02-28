駐京周記：市儈教師能否守住教育初心？

「你媽一個月賺多少錢」錄音曝光

那名教師批評學生的錄音，在網上並不能搜到全部，暫不能了解事件的前因後果。但對於該名教師的表現，網民的彈讚卻呈現兩極。有網民認為該名教師「唯利是圖，心靈扭曲，師德敗壞，枉為人師」。也有網民認為該教師只是陳述了社會的現實，認為在現時階級逐漸固化下，家長能夠給子女提供的條件，很大程度決定了孩子的將來。網民的毁譽參半，顯示出內地居民在日益固化的階級觀念下，呈現出極度自卑反應或極度焦慮。

《論語》曰「有教無類」，雖說現時社會等級意識的確存在。但學校是灌輸知識的地方，本身就是縮小階級差別或打破階級固化的管道。諷刺的是，該教師任職的學校以《大學》「修身明志」作為校訓，該教師雖能以階級「格物致知」，卻未能「心正而後身修」，自然也就無法達到「修身為本」，變得「其所厚者薄，而其所薄者厚」。曾幾何時，內地學生在被問及未來的理想時，「統一答案」多是科學家、教師等等職業，但亦不會對學生未來是否選擇當農民漁夫而有所歧視。

世俗階級觀念影響校園

在內地一二線城市是否擁有學區住宅，成為很多人能否擁有優質教育，甚至入學條件的一個必要條件，也成為世俗的階級觀念潛移默化地影響校園的主要因素之一。因此網民擔憂並非沒有道理，官方處理可能使更多教師循規蹈矩，卻不能讓教師守住教育的「初心」。賞罰不能帶來百年育人的理想，依靠教育來讓民族復興任重道遠。

明報記者 鄭海龍