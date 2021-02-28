消息：兩會會期壓縮 3‧11閉幕

人大常委會 官媒報道未提港議程

新華社報道，昨日全國人大常委會在北京人民大會堂開會，聽取了全國人大常委會秘書長楊振武作的關於十三屆全國人大四次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案審議情况的匯報，關於個別代表的代表資格的報告和任免案審議情况的匯報等。但就沒有提到涉港議程。

在審議擬提請十三屆全國人大四次會議審議的全國人大常委會工作報告稿時提及，十三屆全國人大三次會議以來，常委會各項工作取得新進展、新成效，包括在堅決維護憲法權威、完善憲法相關法律制度方面，「健全和落實香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」；服從國家總體外交大局，推動落實國家元首共識，維護國家主權、安全和發展利益。

會議將審議國務院提出的印花稅法草案，草案將印花稅暫行條例和證券交易印花稅有關規定上升為法律。草案基本維持現行稅率水平，借款合同、買賣合同、技術合同、證券交易等稅目維持稅率不變。會議還聽取最高法院院長周強關於民事訴訟程序繁簡分流改革試點的中期報告。

明報記者

（兩會前瞻）