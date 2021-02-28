中共建黨百年頒七一勳章

推動全黨形成見賢思齊氛圍

中新社報道，通知要求，透過頒授和表彰，充分展示功勳模範和先進典型的精神風範，充分展示廣大黨組織和黨員在各條戰線、各個領域、各項工作中取得的豐碩成果；大力弘揚信念堅定、對黨忠誠、勇於擔當、無私奉獻的崇高品格，推動全黨形成見賢思齊、爭做先鋒的良好氛圍，進一步統一思想、振奮人心、鼓舞士氣；激勵各級黨組織和廣大黨員增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不忘初心、牢記使命，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

中國的功勳榮譽表彰制度體系為「五章一簿」，「五章」包括「共和國勳章」、「七一勳章」、「八一勳章」、「友誼勳章」以及國家榮譽稱號，「一簿」是指功勳簿。

「共和國勳章」授予「為黨、國家和人民的事業作出巨大貢獻、功勳卓著的傑出人士」，是國家最高榮譽；「七一勳章」授予「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中作出傑出貢獻的黨員」，是中共黨內最高榮譽；「八一勳章」授予「在維護國家主權、安全、發展利益，推進國防和軍隊現代化建設中建立卓越功勳的軍隊人員」，是軍隊最高榮譽；「友誼勳章」授予「在中國社會主義現代化建設和促進中外交流合作、維護世界和平中作出傑出貢獻的外國人」；國家榮譽稱號授予「在經濟、社會、國防、外交、教育、科技、文化、衛生、體育等各領域各行業作出重大貢獻、享有崇高聲譽的傑出人士」。