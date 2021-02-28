美媒：前朝制華科企規定 拜登擬實施 商界反對 消息稱官員暗示不大力執行

官員憂淡化規定惹對華軟弱批評

《華爾街日報》上周五（26日）引述消息人士報道，該項規定最先於去年11月提出，要求技術類交易必須獲得許可證，並授予美國商務部廣泛權力，可禁止被認定會構成國家安全威脅的相關業務併購交易，以保障美國供應鏈的安全。報道引述消息人士指，拜登政府正計劃推進該規定，官員擔心阻止或淡化該規定會發出錯誤信號，令人認為拜登對華立場軟弱，從而加劇批評。

授權商務部 禁威脅國安併購交易

美國商務部在特朗普政府任期的最後幾天發布了臨時最終規定，旨在解決信息和通訊技術供應鏈方面的問題，並表示該規定將在60天公眾諮詢後生效。商務部估計，新規將影響美國450萬家各類規模的企業。根據草案，新規賦予的政府監管範圍包括關鍵基礎設施、網絡和衛星營運、大數據營運、廣泛使用的網絡鏈接軟件、先進電腦、無人機、自治系統和先進機械人技術等領域。這些監管不僅會影響企業間的交易，還會在一些情况下影響技術的應用。

業界憂扼殺創新競爭力

惟美國科技、電訊、金融等業界認為，該規定會扼殺創新及競爭力，特別是損害小型企業。業界原以為，拜登政府宣布廣泛審查上屆政府對華政策後，會延遲執行該規定。路透社引述美國商會和代表主要行業的團體在1月致商務部的一封信中表示，該臨時規定賦予商務部「幾乎不受限制的權力，干預美國公司與外國同業之間涉及技術的幾乎任何商業交易，很少甚至沒有正當程序、問責制、透明度或與其他政府計劃的協調」。代表美國頂級公司首席執行官的商業組織「企業圓桌會」（Business Roundtable）早前表示，該規則提議「目前形式不適用於美國企業」。

一名知情人士稱，政府官員已向商界暗示他們不會大力執行這項新規定。另一名知情人士則說，政府並未表示將在執行新規時有所保留。美國商務部發言人表示，將在3月22日之前繼續諮詢公眾對該規定的意見，並補充說，屆時該規定將成為最終規則。商務部強調，「可靠的資訊及通訊技術及服務，對我們的國家及經濟安全至關重要，仍是拜登政府的當務之急」。數十間商業團體、美國商會、零售商等已提交意見，敦促拜登政府縮減或推遲該規定。

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