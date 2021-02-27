7款疫苗進3期臨牀 4已上市 張文宏料中國9月前打完疫苗

稱世界重開後沒接種者風險最高

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨在財新網撰文，稱估計至今年年底，新冠疫情會得到比較好的控制。「也就是說，大家都有一個期望值，今年的下半年到明年年初，世界有可能會重新打開。」他在文中強調「中國應該在今年6月份前疫苗接種得差不多，9月份在世界重新打開之前基本上接種好了。」因為「世界重新打開後，風險最高的是沒有打疫苗的人，和疫情沒有流行地區的人」。

張文宏並沒說明他是如何作出6月前疫苗「接種得差不多」及9月「基本上接種好」判斷的。不過，在春節過後，內地多個城市開始啟動大規模接種工作，一些四線以外城市也針對重點人群接種。官方並未公布中國的新冠疫苗每日接種數量，但2月19日，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福在《中國疾病預防控制中心周報》上發表題為《新冠肺炎：漫長的一年，之後呢？》的文章中提及，截至今年2月3日，中國已接種3100萬劑新冠滅活疫苗。

官方沒公布疫苗每日接種數量

2月10日，國家衛健委表示，截至2月9日24時，全國累計報告接種4052萬劑次。這意味着在6天時間內，內地的新冠疫苗日接種能力已超158萬劑，略高於彭博收集美國每天約施打134萬劑疫苗的數據。中新社引述美國疾控中心數據顯示，截至本月8日，全美已有3234萬人至少接種了一種疫苗。目前隨着內地愈來愈多的疫苗接種點投入使用，加上已有4個新冠疫苗上市，內地接種能力料會呈現幾何態勢增長。

科技部長王志剛昨在國新辦新聞發布會上也談到疫苗，表示中國疫苗研發5條技術路線並行推進，其中有7款疫苗進入3期臨牀，另有4款疫苗獲批附條件上市，還有11種藥物或治療手段被納入診療方案。國家藥監局網站消息，目前內地已獲附條件上市的新冠疫苗，除國藥集團北京生物、科興中維的新冠滅活疫苗外，還有國藥集團武漢生物的滅活疫苗，以及軍科院與康希諾公司合作研發腺病毒載體疫苗。