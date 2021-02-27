北京聞風：特殊之年 兩會「承前啟後」看點多 ／文：鍾鳴九

兩會3關鍵 共富數字經濟對外開放

中國人民大學重陽金融研究院副研究員劉典對筆者表示，他認為今年全國兩會有3個關鍵詞：共同富裕、數字經濟、高水平對外開放。首先，重視共同富裕意味着對經濟發展和社會分配機制的統籌考量。近期，圍繞經濟增速目標是否「復出」，內地輿論多有討論。劉典認為，今年仍處於全球疫情叠加的非常態時期，追求數字目標不一定具有指導意義；應從實際出發，聚焦穩增長、促進經濟向高質量發展轉型及改善民生。

自主發展帶動經濟 科技成焦點

日前，中國宣布脫貧攻堅戰全面勝利。接下來如何夯實並提升這一成果、縮小貧富差距、擴大中等收入群體，關係到經濟發展動力。

其次，數字經濟涉及驅動科技要素。劉典表示，數字經濟受疫情催發，在「十四五」規劃中將佔據重要位置。不過，目前關於數字經濟的範圍及規則，仍有模糊待聚共識之處，料將在兩會期間細化討論。

分析指出，科技議題將成為今年兩會的重要焦點。科技如何向自主發展、並帶動經濟新動能，或將形成更成熟系統的發展思路與規劃；而以科技為核心引擎的環保事業亦將是關注重心。

第三，高水平對外開放將助力「雙循環」布局。分析人士稱，推動區域全面經濟伙伴關係協定批准生效、積極打造東亞經濟循環圈、落實中歐投資協定相關後續工作、積極考慮加入全面與進步跨太平洋伙伴關係協定等更多開放之舉，皆在穩步鋪陳中。

值得一提的是，中美關係在拜登政府上台後，進入互相重新審視與調整期，「競合」將大概率取代「全面脫鈎」。因此，在全球的多邊領域，中美呈現一定的合作空間，而這亦將成為促進中國提升開放水平的契機。

港參與內循環融入灣區受關注

此外，兩會上的香港聲音亦值得關注。一方面，香港如何深度參與國家「內循環」、真正融入大灣區建設，將對香港發展至關重要。

另一方面，在特區治理方面亦有討論空間。南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵對筆者表示，近期「愛國者治港」受熱議，表明中央對香港特區治理的高度重視，接下來當從制度完善、尤其是參與政治的主體考量等層面進一步落實這一重要理念。

文：鍾鳴九