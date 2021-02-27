政治局審議政府報告：保持政策連續穩定可持續

新華社報道，會議指出，當前新冠疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定、不確定因素增多，中國經濟恢復基礎尚不牢固，經濟社會發展仍然面臨不少困難和挑戰，要做好今年政府工作，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，統籌發展和安全，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，保持社會和諧穩定。

擴大內需 高水平開放

會議強調，實現今年經濟社會發展目標任務，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性。會議稱，積極的財政政策要提質增效、更可持續；穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度；就業優先政策要繼續強化、聚力增效，並表示要深入推進重點領域改革，依靠創新推動實體經濟高質量發展，堅持擴大內需這個戰略基點，全面實施鄉村振興戰略，實行高水平對外開放，加強污染防治和生態建設，切實增進民生福祉；要加強政府自身建設，力戒形式主義、官僚主義。

加強全面領導大學政策

會議還審議《中國共產黨普通高等學校基層組織工作條例》，強調必須毫不動搖堅持和加強中共對大學的全面領導，確保黨的教育政策和黨中央重大決策部署在高校有效貫徹落實。

（兩會前瞻）