美準貿易代表：支持以關稅制華 稱將要求中國履行貿協 北京再延65項美貨關稅豁免

路透社報道，多數議員在聽證會上關切中國挑戰，戴琪在回應時指出，中國需要履行在去年1月簽署的第一階段中美貿易協議。「中國做出了一些承諾，需要兌現」，而美國應該與其他國家合作，「探索所有選項，推動中國作必要的結構性改革」。她沒有具體說明如何實現這一目標。戴琪也表示，支持以關稅為「合法工具」來應對中國的「政府主導型」經濟模式。

未否定美國優先 稱將以勞工為中心

此外，戴琪也呼籲改革世貿組織（WTO）為首的全球貿易規則，與他國合作，以消除被中國利用的「灰色地帶」。她並未否定前總統特朗普「美國優先」的貿易政策，但表示會修訂這些政策，變成「以勞工為中心」的貿易模式，透過投資和貿易執法來捍衛美國人民的生計。戴琪說，美國需要作出更多戰略投資、增強供應鏈彈性和貿易執法來應對中國的戰略和野心，並將與亞太其他國家展開多邊貿易合作。

貿易律師：延上屆立場

路透社：呼應提名官員強硬態度

彭博社指出，目前為止美國新政府釋出將繼續以去年達成的貿易協議為基礎的信號。美國前貿易代表萊特希澤的首席幕僚、貿易律師格里爾（Jamieson Greer）表示，他將戴琪對關稅的看法解讀為延續特朗普政府的立場。路透社認為，戴琪在聽證會上所表達的政策立場，呼應了拜登其他提名官員對華的強硬態度。中國去年在貿易協議中購買美國產品與服務的承諾，還有42%未達成。

另據新華社昨晚報道，國務院關稅稅則委員會昨日公布對美加徵關稅商品第三次排除延期清單，對65項商品延長排除期限至9月16日，繼續不加徵反制關稅。

學者：貿易若綑綁政治 換湯不換藥

上海復旦大學經濟學院教授孫立堅對本報表示，基於前政府導致的全球貿易關係緊張，拜登政府上台後對「美國優先」的保護主義政策有所修正，但若仍將經濟政策與意識形態綁定、拉盟友抱團（合伙），就是回到「TPP（跨太平洋伙伴關係協定）思路時代」，形式上有所改變但「換湯不換藥」。

孫立堅還指出，美國在「關稅戰」中所強調的中美貿易順差，本質是經濟全球化國際貿易合作分工的結果，是中國處於發展階段人力物資的成本優勢，「背後是美國巨大的服務貿易逆差，就看算哪本帳」。他認為，目前未見拜登政府的具體經濟政策，但美國唯有回到徹底的全球化，才是對國際資源和美國消費者的最優選擇。

明報記者

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