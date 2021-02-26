台積電斷供核心 「麒麟9000」成絕響 華為新摺機炒至5.5萬

界面新聞網、《深圳商報》及《財經天下》報道，華為官網對Mate X2的定價，256G版本為17,999元，512G版本則是18,999元。作為華為第三代折疊屏手機，Mate X2搭載5納米製程工藝的「麒麟9000」5G晶片。由於核心供應商台積電斷供，「麒麟9000」是華為最後一批自研晶片，Mate 40系列及即將發布的P50系列都使用該款晶片，騰訊網早前引述消息稱，華為今後或將採取拖延戰術，盡可能節省最後一批晶片以保證手機產品的更新，這也意味華為手機的庫存將會持續緊張。

華為常務董事、消費者業務CEO余承東日前在發布會上承諾：「Mate X2提供了足夠大的產能，希望每個消費者都以平價買到。」但昨日上午Mate X2開售之後旋即售罄。早在前日，深圳華強北電子世界的商家已加價預售Mate X2，黑色256G預計溢價8000元，叫價25,999元起，粉色、藍色更貴。華強北商家稱，手上的Mate X2存貨並不多，可先交訂金，先到先得，另有商家問記者「是否有Mate X2轉賣，可加價5000元收購」。

華強北加價預售 開售即售罄

網上二手轉賣交易平台的Mate X2更被嚴重炒高價格。在二手平台「閑魚」上，256G版Mate X2的賣家報價普遍在3.5萬元左右，512G黑色版本的最高報價更達5.5萬元。華強北一名商家指出，二手轉賣平台上很多買家都是中介，2萬元收購後，再以四五萬元賣出去。

國內熱烈 去年全球銷售急跌

此外，這還帶動「代搶」服務，網上「代搶」Mate X2叫價1000元至2000元不等，甚至有部分「代搶」商家宣稱「搶不到不全退款」，被網民稱為「底氣十足的代搶服務」。

此前有消息稱，華為始終未有晶片的解決方案，或將整體出售手機業務，但遭到華為創辦人任正非否認。余承東也表示，華為將會持續推出不同形態的折疊屏手機。不過，研究機構Gartner數據顯示，華為因受美國制裁，去年第四季全球銷售急跌41%。