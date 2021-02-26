美艦再穿越台海 東部戰區全程監視

針對美軍驅逐艦「柯蒂斯威爾伯號」通過台灣海峽，「東部戰區」微信號昨發布消息，戰區新聞發言人張春暉回應事件稱，東部戰區組織海空兵力全程對其跟蹤監視。他說，美艦此舉是人為製造台海風險因素，刻意破壞地區和平穩定，中方對此表示堅決反對。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

中方堅決反對 戰區部隊戒備

另據「南海戰略態勢感知平台」表示，美國周三至少4架偵察機密集抵近南海與東海海域。根據相關發布，包括1架抵近至東海北部的美國空軍RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機、1架經台南部海域飛往南海方向的美國海軍MQ-4C「人魚海神」無人機、1架局部航線與前述無人機類似的美國海軍EP-3E「白羊座」電子偵察機，以及1架看似從沖繩起飛向西進入東海的CL-600-2B16「挑戰者」飛機。

內地《環球時報》報道，尚不清楚美軍本次密集派出偵察機具體意欲何為。另據大連海事局發布的航行警告，從21至28日在渤海海峽黃海北部一禁航區域內有軍事任務。