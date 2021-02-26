華聯國代表：英德需反省人權問題

戴兵稱李文亮「不是所謂吹哨人」

新華社報道，當日聯大非正式會議上，英國代表以被稱為武漢疫情「吹哨人」之一李文亮醫生為例，質問中國對造成新冠疫情擴散的責任，德國代表則提到新疆存在「種族滅絕」。戴兵當場反駁稱，李文亮是中國抗疫行動中的優秀代表，他是眼科醫生，不是所謂「吹哨人」。

戴兵稱，德國代表提及新疆時都是用「據報道」，對外交官而言極不嚴肅。所謂「報道」是反華勢力編造的世紀謊言；新疆從來不存在種族滅絕、強迫勞動或宗教逼害。又稱「你們給這個世界製造的麻煩和罪惡夠多了，真正該反省的是你們自己。」

中國外交部發言人趙立堅昨也表示，個別西方國家絕非真正關心新疆民眾福祉，警告這些國家不要忘記他們屠殺原住民的歷史，也不要無視他們國內仍存在的嚴重種族歧視、侵害原住民權益等問題。「『種族滅絕』的帽子還是留著他們自己戴吧」。

約翰遜稱不抵制北京冬奧

另多個國際人權組織及西方多國官員近日先後要求各國政府抵制北京冬奧會，英國廣播公司（BBC）報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周三（24日）在議會被問及會否參與抵制時表示，英國通常不支持抵制體育賽事。英國奧委會表示「完全支持」首相的立場。