近億人脫貧 習近平：創造人間奇蹟 1800人殉職 鄉振局掛牌主責防返貧

新華社報道，習近平表示，現行標準下，中國9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部「摘帽」，12.8萬個貧困村全部出列，區域整體貧困得到解決，完成消除絕對貧困的艱巨任務，創造又一個「彪炳史冊的人間奇蹟」。他稱，中共和人民發揚釘釘子精神，敢於啃硬骨頭，攻克了一個又一個貧中之貧，脫貧攻堅取得了重大歷史性成就。會上他又透露，在扶貧過程中有1800人死亡，不會忘記這些殉職者。

習稱不會忘記殉職者

習近平說，在全球貧困狀况依然嚴峻、一些國家貧富分化加劇背景下，中國提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標，「沒有哪一個國家能在這麼短的時間內實現幾億人脫貧」。他又強調，8年來自己「先後7次主持召開中央扶貧工作座談會，50多次調研扶貧工作，走遍14個集中連片特困地區」，堅持「看真貧」，了解真扶貧、扶真貧、脫真貧的實際情况，「面對面同貧困群眾聊家常、算細帳」，親身感受脫貧攻堅帶來的巨大變化。

習同時強調，脫貧不是終點，他要求做好脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，讓脫貧基礎更加穩固、成效更可持續，「鄉村振興是實現中華民族偉大復興的一項重大任務」。

扶貧工作開始轉為鄉村振興

昨日下午，原負責協調扶貧工作的國務院扶貧開發領導小組辦公室的牌子已被摘下，掛出「國家鄉村振興局」的牌子。新華社稱，這除了是脫貧攻堅戰取得勝利標誌，也是全面實施鄉村振興，奔向新生活的起點。據國家鄉村振興局官網，此前擔任四川省委常委、組織部部長的王正譜已出任首任局長。多個內設機構及其相關負責人均從扶貧辦轉任，該局將由農業農村部管理。

原扶貧辦組長、副總理胡春華在掛牌儀式表示，組建國家鄉村振興局是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接的重要舉措。要健全防止返貧監測幫扶機制，分層分類實施救助保障，堅決守住不出現規模性返貧的底線。要全面推動鄉村振興落地見效，組織開展鄉村振興重點幫扶縣幫扶和東西部協作，實施鄉村建設行動，協調推進鄉村治理體系建設。

中國標準年收入4000 低於國際

據國家統計局和國務院資料，2015年農村貧困標準為每年人均純收入為2855元（人民幣，下同）。而世界銀行2015年中高收入國家貧困標準為每人每日5.5美元，換算當年匯率約人民幣12500元。相比之下，中國貧窮線低於國際標準。原扶貧辦主任劉永富去年3月說，中國的脫貧標準包括收入、「不愁吃不愁穿」和義務教育、基本醫療、住房安全保障，其中2020年收入標準是每年人均4000元左右。官方此前初步統計，已脫貧人口中有近200萬人存在「返貧」風險，邊緣人口中還有近300萬人存在致貧風險。

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