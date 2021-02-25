員工舉報分公司3宗罪 中國人壽派專組調查

保費造假 「虛假增員」 冒客領禮品

中新社旗下微信公號「中新經緯」報道，33歲的張乃丹自稱在中國人壽嫩江支公司工作16年，她在微博帳號「兔寶寶1988z」發布實名舉報信，控訴孫小剛造假貪污，並列出三大問題。

一是「長險短做」騙保，承諾客戶高額利息。張乃丹稱，孫小剛為了晉升和增加公司業績，將「國壽盛世臻品」年金保險包裝成1年期儲蓄產品，以「長險短做」方式欺騙客戶，翌年再安排客戶統一退保；指孫小剛累計收取保費1000多萬元（人民幣，下同），套取各項佣金、績效獎金等共200多萬元。

其次是嫩江分公司存在虛假增員、「虛掛人力」問題。舉報信稱：「嫩江公司為了完成增員人數任務，在內部系統中竊取客戶身分證等個人資料辦理虛假入司（入職），10多年來平均每年有200多人的虛假增員。……再私開銀行帳戶，將虛掛人力所得的佣金、各類津貼、獎勵套現。」

第三是虛列費用問題。張乃丹說：「孫小剛每月都讓偽造客戶簽字，用保單號冒領客戶的回饋禮品，還有參加公司旅遊、答謝宴請等活動。再虛開發票、做假營業執照、假帳戶報銷套錢……這些套出來的錢都已打入領導提供的帳戶裏」。

涉事前總經理否認 擬告舉報者

孫小剛昨回應稱，有關保費造假、貪污套錢、竊取客戶資料等指控均不屬實，準備起訴張乃丹。孫小剛稱，之前與張因工作「存在矛盾」，她所指經營上的不當問題，當地銀保監局也有處理。銀保監會官網顯示，2019年12月中國人壽嫩江分公司因虛列費用被黑河銀保監分局開4張罰單，罰款10萬元，孫小剛亦被罰款10萬元。

黑龍江分公司2019年遭銀保監罰款

至於個人貪污問題，孫小剛回應記者稱當地紀檢委曾調查他，已有結果。嫩江市紀檢委一名工作人員稱，調查結果只能通知當事人，案件涉及當事人私隱，不便透露。孫小剛又表示已從公司離職。報道引述公開資料指出，孫2018年4月至2020年7月為公司的法定代表人。