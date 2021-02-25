陸委會：盼兩岸春暖花開 國台辦：須回到九二共識

邱太三指「新加註」無法接受

據新華社報道，國台辦昨日上午舉行例行記者會，對於邱太三日前表示「兩岸交流勢必要恢復，期待兩岸能春暖花開」，馬曉光回應稱，兩岸關係曾經有過春暖花開，「春天需要東風，花開需要雨露，東風雨露就是『九二共識』」，「如果台灣的先生們有這樣的期待，願意順從兩岸同胞的意願，那就回到堅持『九二共識』的共同政治基礎上來」。

陸委會周二舉行主任委員交接典禮。邱太三受訪時針對「九二共識」表示，陸方做了新的加註後，已讓台灣民眾無法接受，希望雙方能務實判斷未來的交流。馬曉光則稱，是否接受「九二共識」，關係到兩岸關係的根本性質，是檢驗台灣當局所謂「善意」的試金石。

馬曉光批移花接木混一談

至於邱意指的新加註「一國兩制台灣方案」，馬曉光回應說，「一國兩制」是大陸提出的解決台灣問題的科學構想，「九二共識」是當前兩岸關係和平發展的前提基礎。把兩者移花接木、混為一談，是民進黨當局妄圖否定「九二共識」、否定兩岸關係共同政治基礎的新花招。