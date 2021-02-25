張伯禮：下月初拐點 生活逐步復常 模型預測：全球七成人打針 疫情2025才結束

《光明日報》報道，蘭州大學研發的「新冠肺炎疫情全球預測系統」最新的預測結果顯示，如果今年1月全世界七成人接種疫苗，而且疫苗長期有效，全球疫情也要到2025年才能基本結束。

設計系統學者：抗疫是長期任務

設計該系統的蘭州大學教授黃建平表示，這是全球首個新冠疫情預測系統，實時引入190多個國家的最新數據，綜合考慮當地的溫度、濕度、防控措施等，還納入政府管控措施因素，逐個建立模型，預測未來每日、每月、兩個季度及突發疫情新增個案，每10天更新一次預測數據，面向全世界免費開放。黃建平說：「疫情不可能很快結束，即便有了疫苗，疫情也會長時間存在，所以抗疫將是一個長期的任務，我們還需堅持下去。」

濟南增1輸入個案 多次檢測呈陰

另據《北京日報》報道，山東濟南市前日新增一宗境外輸入個案，該男患者是貨船船員，從江蘇泰州市入境，在當地接受集中隔離醫學觀察，其間3次核酸、抗體檢測均為陰性。他周日（21日）乘坐G882次高鐵返回濟南，再接受檢測，核酸、IgG抗體為陰性，但IgM抗體呈陽性，前日覆查檢出核酸陽性。由於G882次高鐵終點站為北京南站，當局正尋找曾乘搭同一班列車的人士。

（綜合報道）

（抗疫新階段）