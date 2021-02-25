江啟臣柯文哲同台 刻意淡化藍白合 學者稱合作符競爭邏輯 藍營意見分歧

主辦稱「委員」「市長」 兩人互動少

據中央社報道，國民黨昨日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題，江啟臣、柯文哲同台出席。報道指出，從主辦單位的安排可以發現，論壇盡量避免被外界認為是政黨合作，例如提供給媒體的來賓名單，江啟臣的職稱是「立法委員」，柯文哲則是「台北市長」，淡化兩黨主席的意味濃厚；論壇主持人、國民黨副秘書長柯志恩也是以「江委員」、「柯市長」稱呼二人。

江啟臣與柯文哲在論壇上也無太多互動，開場拍照時，兩人未站在一起，中間隔着台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美。論壇還剩30分鐘議程時，柯文哲因另有行程先行離席，離去前脫下口罩主動伸手與江啟臣握手致意，江則繼續留在論壇聽取意見。

江：同台不代表合作 政黨競合正常

柯：只講民生不分黨派 都可參加

江啟臣出席活動前，被問到「柯江同台」是否意味「藍白合作」。他表示「想太多」，同台不代表合作，又強調國民黨身為在野黨，願意跟其他在野黨在議題上尋找合作可能性，但不強求，也不會為合作而合作；有共同理念、目標可以談合作，但政黨競爭不會因為合作就不競爭，政黨間競合關係很正常。柯文哲則表示，只要講民生議題，不分黨派，他都可以參加。

鈕則勳：藉論壇試水 合作有迹可循

《中國時報》引述台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳指出，現今國民黨及民眾黨都無法以一己之力戰勝民進黨，「藍白合」挑戰民進黨一黨獨大，符合政黨競爭邏輯。鈕則勳說，這次論壇只就特定議題討論，藉論壇先行試水，加深互信。就兩黨權力結構來看，國民黨總體上大於民眾黨，柯文哲個人魅力及能量強於國民黨枱面上的政治人物，但光環無法轉嫁給民眾黨其他政治人物，地方組織系統更無法和盤根錯節的國民黨相比，因此雙方合作有迹可循。

不過藍營內部對「藍白合作」出現分歧，論壇主辦方、國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長連勝文昨日稱，自己直到最後一刻才知道江啟臣邀請柯文哲出席。他表示，在意國民黨跟其他政黨的競合關係，在黨內都還未有基本共識的情况下，黨內高層應用無私、謹慎態度處理這樣的問題。國民黨台北市議員徐巧芯憂慮，合作「起手式」若變成幫柯文哲宣傳，對未來國民黨在台北市的選舉可能產生負面效果。

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