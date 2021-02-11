「兩會」前400訪民聯署 籲立法監督官員防冤案

聯署者之一、湖北潛江市訪民伍立娟對本報稱，目前已有400多人參與聯署，相信會有更多人加入。據「維權網」報道，聯署信請求中共中央對「涉法涉訴」的信訪，從中央到地方上下聯動，並盡快推出《政府法》來監督約束政府官員的玩忽職守行為，確保每一宗案件公平公正，防止欺上瞞下、造假、徇私、舞弊、玩忽職守事件發生。

國保查問訪民 促兩會期間勿赴京

伍立娟說，希望通過聯署表達訴求，盼當局建立監督政府的機制，勿再製造冤假錯案，因為「在維權路上堅持多年，受到打壓的人實在太多了……希望最高層想到訪民的疾苦」。伍立娟透露，近日她曾被當地國保查問，欲知何人發起聯署，又要求不得傳播簽名或在兩會期間赴京。

聯署信表示，無數訪民為維權奔走幾十年無果，很多人被公檢法聯合構陷入獄，地方政府嚴重侵犯人權，涉事官員「應被清算與追究刑事責任」，對曾受傷害的訪民作精神補償。信上列出聯署者姓名、所在地及手機號碼，涉及北京、上海、河南、山西、四川、新疆、黑龍江等地民眾。

聯署者：維權16年屢遭阻撓關押

伍立娟2004年被潛江工商銀行「買斷工齡」（即國有企業以給予單次經濟補償方式，強制與員工解除勞動關係），她先後向多級法院尋求法律維權，但至今16年間遭到多次阻撓、軟禁關押及刑拘勞教。伍表示，國家信訪部門稱很多上訪問題得到解決，實則是透過打壓、關押、攔截赴京訪民，令上訪人次「下降」：「這不是解決了問題，而是『解決人』。」官媒新華網去年報道稱，數據顯示全國檢察機關收到民眾來信近50萬件，「回覆率100％」。

「自由亞洲電台」引述遼寧撫順訪民張洪偉稱，他在一個名為「再續中國夢」的維權微信群看到聯署信後簽了名，希望自己的冤案得到有關部門重視及重審。報道又引述哈佛大學政治學博士顧為群表示，此次連署顯示中國目前存在基數龐大並對自身案件有異議的維權團體，顯示中國司法體制存在結構性問題：「這（聯署）反映了中國人民在法律觀念方面的新覺醒，也是公民意識的新覺醒。」

明報記者