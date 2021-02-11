兩會前瞻：官媒稱有無GDP目標 均非為「好看數字」

官媒「中新社」昨日以「兩會前瞻」為題報道稱，全國兩會其中最「吸引眼球」的指標依然是GDP增速，去年政府工作報告着眼保障民生，未提全年經濟增速具體目標，隨着經濟穩定復蘇，增速目標應否「復出」的討論已見諸輿論。報道稱，翻看近幾年政府工作報告，即便出現具體增長目標數字，往往也伴隨「左右」「區間」等更具彈性的靈活表述，「反映官方正淡化對經濟增速的過度強調。但這並不意味著經濟增長不重要」。報道又引述全國政協經濟委員會副主任劉世錦稱「GDP指標還是要看的」，他建議未來可引入居民人均收入、單位GDP碳排放強度等體現新發展理念的指標。

報道稱，由此觀之，無論今年政府工作報告設置具體增長目標與否，「其目的都不在於追求一個好看的數字」，而是服務於整體經濟質效的提升、民眾生活的改善。

京滬粵等多省「追六」

分析：地方慣圍繞GDP訂策

路透社分析，中國正弱化「唯GDP至上」，加上疫情影響，當局或會參照去年做法，不設GDP增長目標，設定其他就業、物價等綜合指標。文章指出，中國學界近幾年一直呼籲當局取消GDP目標，例如中國人民銀行貨幣政策委員馬駿早前便撰文呼籲永久取消GDP增長目標。但各地召開地方兩會後發布的數據顯示，不少省份仍將今年GDP增長定在6%以上，例如北京、上海、廣東、遼寧等。

報道引述隸屬發改委的國家信息中心一名專家稱，中央可不設全國GDP增幅目標，但地方政府不可，一方面是地方經濟工作習慣指標性考核，並圍繞該指標確定其他發展目標，另一方面GDP增幅也是對地方政府工作考核的量化指標，估計短期內很難取消。

（綜合報道）