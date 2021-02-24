加拿大眾院指新疆種族滅絕 京嚴正交涉 渥太華盼實地調查 王毅：人權非施壓別國工具

美國時任國務卿蓬佩奧在上月卸任前亦發表官方聲明，指控中國當局對新疆維族進行種族滅絕。

0票反對 杜魯多內閣投棄權

路透社和英國廣播公司（BBC）中文網報道，加國眾院以266票同意、0票反對通過在野保守黨提出的無約束力動議，認為中國政府對新疆維族的舉措符合聯合國對「種族滅絕」的定義。議案又要求加拿大呼籲國際奧委會，倘中國政府未停止「種族滅絕」，應更改2022年冬奧舉辦地點。加拿大總理杜魯多的內閣成員中只有外長加諾（Marc Garneau）出席投票，他稱「代表加拿大政府」投下棄權票；執政自由黨議員普遍投贊成票。加諾並發表聲明，稱加拿大政府對新疆違反人權的可怕報告深感擔憂，重申應就種族滅絕指控展開國際調查，並正與國際伙伴合作尋求實地考察。

中國駐加大使叢培武同日接受「加拿大公共事務頻道」（CPAC）訪問時，形容加拿大和西方國家部分人士在涉疆問題上炒作「世紀謊言」，反指加國和西方國家需反省自身人權狀况，例如針對原住民的不公正待遇，並敦促加方糾正錯誤，避免採取進一步損害中加關係的行動。

中國外交部發言人汪文斌昨稱，加拿大眾議院有關涉疆動議罔顧事實與常識，對中國蓄意污衊抹黑，是粗暴干涉中國內政，「中方強烈譴責、堅決反對」，已向加方提出嚴正交涉。他又批評加拿大有政客將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神，強調「對於任何損害中方利益的行動，中方必將作出堅決回應」。

王毅：觀迎聯國專員訪疆

新華社報道，王毅在聯合國人權理事會高級別會議中致辭也表示，涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂問題，新疆依法保障各族群眾宗教信仰自由的權利，「種族滅絕」、「強迫勞動」、「宗教壓迫」這些「聳人聽聞」的說法，純屬惡意的政治炒作，與事實完全相反。他重申，歡迎聯合國人權事務高級專員訪疆。

稱港國安法啟「由亂及治」轉折

王毅又提及香港問題，稱《港區國安法》彌補了香港在維護國家安全方面長期存在的法律漏洞，「開啟了香港形勢由亂及治的重大轉折」，有利一國兩制實踐行穩致遠，亦保護港人根據基本法所享有的合法權利和自由，「我們對香港的未來充滿信心」。

王毅強調，人權非少數國家的專利，更不能成為向別國家施壓的工具，中國支持世界各國本着相互尊重的原則加強人權交流與合作，但反對以雙重標準對別國攻擊抹黑，反對藉人權問題干涉別國內政。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印周一也在該會上回應英國、德國、丹麥、芬蘭等就涉疆、涉藏、涉港言論，稱人權不應成為抹黑別國、遏制別國發展的工具。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676