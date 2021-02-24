加拿大眾院指新疆種族滅絕 京嚴正交涉 渥太華盼實地調查 王毅：人權非施壓別國工具

【明報專訊】加拿大聯邦眾議院周一（22日）通過動議，稱中國政府對新疆維吾爾族等進行「種族滅絕」，加國外長「代表政府」就議案投棄權票的同時，發聲明稱期望就種族滅絕指控展開獨立調查。中國駐加大使館就通過議案嚴厲譴責，外交部稱已向加方提出嚴正交涉。中國國務委員兼外交部長王毅前日在京以視像方式出席聯合國人權理事會高級別會議，亦否認新疆有「種族滅絕」、「強迫勞動」和「宗教壓迫」等情况，強調「人權不能成為向別國施壓的工具」。
美國時任國務卿蓬佩奧在上月卸任前亦發表官方聲明，指控中國當局對新疆維族進行種族滅絕。
0票反對 杜魯多內閣投棄權
路透社和英國廣播公司（BBC）中文網報道，加國眾院以266票同意、0票反對通過在野保守黨提出的無約束力動議，認為中國政府對新疆維族的舉措符合聯合國對「種族滅絕」的定義。議案又要求加拿大呼籲國際奧委會，倘中國政府未停止「種族滅絕」，應更改2022年冬奧舉辦地點。加拿大總理杜魯多的內閣成員中只有外長加諾（Marc Garneau）出席投票，他稱「代表加拿大政府」投下棄權票；執政自由黨議員普遍投贊成票。加諾並發表聲明，稱加拿大政府對新疆違反人權的可怕報告深感擔憂，重申應就種族滅絕指控展開國際調查，並正與國際伙伴合作尋求實地考察。
中國駐加大使叢培武同日接受「加拿大公共事務頻道」（CPAC）訪問時，形容加拿大和西方國家部分人士在涉疆問題上炒作「世紀謊言」，反指加國和西方國家需反省自身人權狀况，例如針對原住民的不公正待遇，並敦促加方糾正錯誤，避免採取進一步損害中加關係的行動。
中國外交部發言人汪文斌昨稱，加拿大眾議院有關涉疆動議罔顧事實與常識，對中國蓄意污衊抹黑，是粗暴干涉中國內政，「中方強烈譴責、堅決反對」，已向加方提出嚴正交涉。他又批評加拿大有政客將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神，強調「對於任何損害中方利益的行動，中方必將作出堅決回應」。
王毅：觀迎聯國專員訪疆
新華社報道，王毅在聯合國人權理事會高級別會議中致辭也表示，涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂問題，新疆依法保障各族群眾宗教信仰自由的權利，「種族滅絕」、「強迫勞動」、「宗教壓迫」這些「聳人聽聞」的說法，純屬惡意的政治炒作，與事實完全相反。他重申，歡迎聯合國人權事務高級專員訪疆。
稱港國安法啟「由亂及治」轉折
王毅又提及香港問題，稱《港區國安法》彌補了香港在維護國家安全方面長期存在的法律漏洞，「開啟了香港形勢由亂及治的重大轉折」，有利一國兩制實踐行穩致遠，亦保護港人根據基本法所享有的合法權利和自由，「我們對香港的未來充滿信心」。
王毅強調，人權非少數國家的專利，更不能成為向別國家施壓的工具，中國支持世界各國本着相互尊重的原則加強人權交流與合作，但反對以雙重標準對別國攻擊抹黑，反對藉人權問題干涉別國內政。
中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印周一也在該會上回應英國、德國、丹麥、芬蘭等就涉疆、涉藏、涉港言論，稱人權不應成為抹黑別國、遏制別國發展的工具。
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