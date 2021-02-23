僱「貨拉拉」搬家三度偏航 湖南女飛出車外亡

司機稱死者跳車 家屬質疑不實

「貨拉拉」從事貨運、搬家等業務，2013年創辦於香港，業務已覆蓋352座內地城市。封面新聞報道，死者車莎莎胞弟稱，2月6日晚8時，姐姐從舊屋搬到新公寓，車程約10公里。晚上9時30分，周姓司機撥打醫療救護電話和報警，稱死者從副駕駛位車窗跳下受傷。死者胞弟稱，警方於2月11日召開民事協商會，從「貨拉拉」工作人員和司機的筆錄了解到，姐姐因搬家車輛三次偏航而跳窗。家屬質疑，搬家司機為何捨近求遠選擇沒有道路監控系統的道路、車內為何無錄音攝影設備以還原事件等。21日晚，「貨拉拉」回應事件，稱對於平台將承擔的責任不會逃避。

事件在網上引發熱議，有內地網民稱，有「貨拉拉」司機曾對客戶進行性騷擾，懷疑此案是否類似。另據《新時報》App，昨日死者家屬稱，涉事司機前後兩次說法並不一致，並稱「貨拉拉」的聲明「沒有一句真話」。