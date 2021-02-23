江啟臣柯文哲明論壇同台 惹「藍白合作」猜測

「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題。中央社報道，江啟臣幕僚指出，論壇是希望能與社會對話，明日除邀請柯文哲，也邀請時代力量，可惜時力黨主席陳椒華、立委邱顯智都婉拒出席；監督執政黨本來就是在野黨共同的目標，不需要擴大解讀為單一對象光譜或選戰上的政黨合作。

江幕僚：兩人曾私下碰面 不排斥議題式合作

幕僚表示，江啟臣與柯文哲早在去年就曾私下碰面，也不排斥雙方可以在議題上進行合作，而國民黨的立場很清楚，就是不排斥與任何在野力量進行議題交流；過往在立法院已有國民黨跟民眾黨合作的先例，在議題上交流甚至是結合，監督執政黨有問題的施政。

柯文哲將出席由國民黨舉辦論壇，引發「藍白」合作猜測。國民黨文傳會主委王育敏表示，這次單純是議題上的交流，在立法院，國民黨立法院黨團也不排除跟其他政黨有任何形式的合作來監督政府。目前國民黨跟其他政黨合作都會着重在議題方面的對話交流。

台北市府發言人陳智菡亦表示，論壇聚焦低薪、高房價、世代正義及居住正義等，這些議題需要執政在野、甚至全台灣一起來關心，柯文哲覺得若能討論出結果很好。陳智菡稱，屆時在論壇上柯文哲應會被稱為「市長」，但柯文哲稱呼江啟臣為「黨主席」或委員「不必斤斤計較」，兩人互相欣賞，江在立法院的問政表現也獲肯定，彼此對等尊嚴展開理性討論，不用過多政治臆測。