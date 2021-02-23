內地中高風險區「清零」 河北石家莊恢復長途客運

增11宗確診 均境外輸入

國家衛健委昨披露，21日內地報告新增確診病例11宗，均為境外輸入病例。據「望奎融媒之聲」微信公眾號昨日消息，黑龍江省綏化市望奎縣已經連續14日以上無新增確診病例和無症狀感染者，經綏化市疫情防控應急指揮部研究決定，將望奎縣疫情風險等級調整為低風險地區，自22日起實施。至此，內地中高風險地區已全部清零，意味着內地自去年底本輪反彈疫情已被遏制。

新華社報道，石家莊市城區昨日全域調整為低風險地區後，全市開始恢復省際、市際長途客運班線和客運包車，城區域內除增村鎮以外的公共交通線路分步有序恢復運營。初期投入37輛巴士，每輛均配置紅外測溫儀，車輛每趟均進行消毒、通風、清潔，公交車長佩戴口罩上崗，做好乘客體溫測量及健康碼綠碼查驗。對不能出示健康碼的乘客，做好信息登記。公共交通部門將根據疫情防控形勢，適時全面恢復營運。

藁城交通恢復 禁出區

另據「藁城融媒」微信公號昨發布通告，要求在3月7日前原則上藁城居民在藁城區域活動，原交通管控卡點保持不變，進入藁城方向道路全部通行，允許車輛人員自由進入。嚴控藁城人車出境，對出藁人員進行測溫、驗碼和身分核查。3月7日後，根據全員核酸檢測結果和專家研判，解除封閉管理，撤銷交通卡點，恢復正常交通秩序，人員可跨區域有序流動。

（抗疫新階段）