復旦「反美教授」住得州大宅捱轟 網民諷：反美是工作 赴美是生活

拍片談得州寒潮 陳平被揭豪宅佔地7800呎

陳平1944年生於重慶，祖籍浙江鄞縣，1987年獲美國得州大學奧斯汀校區物理學博士。內地傳媒早前大肆報道得州寒潮及大規模限電事件，觀察者網採訪現居得州奧斯汀的陳平。他透露被困在居所無法出門，自己「現代化」新家面臨能源危機。事後，他又在其個人微博分享近况，並貼出與新家的合照。

受訪報道刊發後，惹來內地網民關注。有網民據陳平發布的照片，找出其所居住的豪宅，與名為Chen Ping者在得州首府奧斯汀北部的斯德伯克（Cedar Park）社區持有的物業外貌脗合。地產經紀的資料顯示，Chen Ping所住大宅於2013年建造，佔地7,800平方呎，獨立屋面積有2,725平方呎。

曾稱月入2000人幣更勝在美掙3000美元

陳也是北京大學經濟學院兼職教授、「觀視頻」經濟節目《眉山論劍》主持人。由於陳時常發表反美言論，被網民稱為「反美教授」。去年陳曾在一場公開演講中，稱中國每個月2,000元人民幣（約2,400港元）的收入，遠比美國月收3,000美元（約2.34萬港元）還要幸福許多，又形容當時美國人生活在水深火熱中，強烈反美言論經常引起各界關注。

在美豪宅曝光後，內地網民斥陳平虛偽，認為他更應該貫徹反美立場。網民發出「陳老是去美國體驗生活的嗎？」、「一個住在美國的人跟我們拚命說愛國也是很諷刺，買房在美國、住在美國就別叨叨，虛不虛偽？」等質問，並諷刺他「反美是工作，赴美是生活」。

稱受邀赴美本去年底返國 未提持有豪宅否

陳平近日回應事件，但不提是否持有豪宅一事。他稱本是受媒體邀請去年10月下旬赴美，本原定於11月1日返回上海，但因美國新冠病毒檢測速度遠落後中國，以至於拿到陰性報告後，已耽誤了飛機。

他又稱，從不反對美國科學家和人民，是反對美國的軍火集團和金融集團禍害美國並遺禍地球。陳平稱，批評得州的問題就是在批評內地國資委推動的超大城市化，和單方向鼓勵農民工進城，也是在批評中國主流經濟學家和學習了西方資本主義經濟學的官員。