習晤嫦娥五號團隊：利用太空貢獻人類和平

央視新聞報道，總理李克強等6名中共中央政治局常委出席昨日的活動。習近平強調，嫦娥五號任務的圓滿成功，標誌着探月工程「繞、落、回」三步走規劃圓滿收官，是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，是航天強國建設征程中的重要里程碑，對中國航天事業發展具有十分重要的意義。

習近平表示，17年來，參與探月工程研制建設的全體人員大力弘揚追逐夢想、勇於探索、協同攻堅、合作共贏的探月精神，不斷攀登新的科技高峰，可喜可賀、令人欣慰。探索浩瀚宇宙是人類的共同夢想，要推動實施好探月工程四期，一步一腳印開啟星際探測新征程。要繼續發揮新型舉國體制優勢，加大自主創新工作力度，統籌謀劃，再接再厲，推動中國航天空間科學、空間技術、空間應用創新發展，積極開展國際合作，為增進人類福祉作出新的更大貢獻。

嫦娥五號任務作為中國複雜度最高、技術跨度最大的航天系統工程，於2020年12月17日首次實現中國地外天體採樣返回，為未來中國開展月球和行星探測奠定基礎。