英外相促聯國派員赴疆 再轟中方損港人權利

藍韜文：新疆人權現狀無法接受

港人權利遭有系統侵犯

除新疆外，藍韜文還提到，香港人的權利正受到「有系統地侵犯」（systematically violated），稱《港區國安法》明顯違反《中英聯合聲明》並正對個人自由形成寒蟬效應；此外，西藏局勢亦令人擔憂。

此外，歐盟成員國外長周一亦在比利時布魯塞爾召開會議，討論議題包括中國對香港的打壓，稱會研究隨着北京政府加強對香港控制，歐盟需否加強應對。

華外交部：高度重視促進人權

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上說，國務委員兼外長王毅將代表中國政府於22日晚在聯合國人權理事會上致辭。汪文斌表示，中國政府高度重視促進和保護人權，堅持以人民為中心的人權理念，成功走出一條符合中國國情的人權發展道路，取得了舉世矚目的人權成就。

另一邊廂，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在其任期最後數月發起對中國政府在新疆行為調查，聲稱北京對新疆穆斯林群體實行種族滅絕。據美國《外交政策》雜誌網站上周五報道，美國國務院法律顧問辦公室得出結論認為，中國在新疆實行的「大規模監禁和強迫勞動」構成危害人類罪行，但沒有足夠證據證明存在「種族滅絕」。