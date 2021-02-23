王毅籲「撥亂反正」 向拜登政府提四建議 美專家:中國官員「老生常談」 無助對話邁進

中新社報道，由中國公共外交協會、北京大學與中國人民大學共同舉辦的藍廳論壇昨上午在北京舉行，王毅在開幕式發表致辭時表示，中美關係要撥亂反正，重回正軌，首先需要打破由各種對華錯誤認知而人為砌起的高牆，真正客觀準確地了解中國、認識中國、讀懂中國。

王：首要相互尊重不干涉彼此內政

對如何推動中美關係重回正軌，王毅提出四點建議（見表)，稱首先要相互尊重，不干涉彼此內政。

王毅又呼籲雙方加強對話，妥善管控矛盾分歧；同時相向而行，重啟互利合作，敦促美方盡快調整政策，放棄對中國產品加徵不合理關稅、對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，以及對中國科技進步的無理打壓。他表示，中方願意在抗擊新冠疫情、應對氣候變化、推動世界經濟復蘇這3個領域與美國協調政策，加強合作。

最後，王毅並建議美方掃除障礙，恢復中美各領域交流，籲美方盡快解除對中方教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動各種限制，解除對美國地方政府及各界對華交往的阻嚇。

中國駐美大使崔天凱在同一場合表示，中美雙方有問題可以拿到桌面上談，但「問題性質要分清，政策邊界要明確」，「在台灣、涉港、涉疆、涉藏等涉及中國主權和領土完整的問題上，中方沒有退讓餘地，必須堅守紅線。」

美專家：中方思維停留7年前 不見反思

美國之音引述美國威爾遜中心（Wilson Center）基辛格中美研究所主任戴博（Robert Daly）表示，中國官員們的講話是老生常談，並沒有讓美中對話向前邁進一步。

戴博提到中國政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於本月初的講話，後者當時表示，中方願與美國共同推動雙邊關係沿着不衝突不對抗、相互尊重和合作互贏的軌道發展，但又警告稱涉及中國主權和領土完整的香港、新疆等議題「碰不得」。戴博說，從楊的講話來看，北京還停留在7年前的「不衝突」、「不對抗」、「新型大國關係」這類思維模式；且中國將美中關係面臨的問題和摩擦都歸咎於美方，看不出任何反思與自我批評。

（綜合報道）

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676