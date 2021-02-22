陳時中：台疫苗量可達4500萬劑 可選廠牌不強制

含2000萬劑台產疫苗

中央社報道，陳時中昨在疫情記者會上稱，台灣整體預計提供新冠疫苗量大約在3000萬至4500萬劑。台目前已採購英國牛津大學和藥廠阿斯利康共同研發的新冠疫苗1000萬劑、美國藥廠莫德納（Moderna）505萬劑，以及透過「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）談定476萬劑。他表示，加上台產疫苗1000萬至2000萬劑，以及「待購買」的德國BioNTech和美國輝瑞藥廠共同研發的疫苗500萬劑，可供疫苗總數可達4500萬劑。

由於牛津疫苗在多國傳出對65歲以上族群、變種病毒保護力存疑消息，有專家擔心觸發民眾拒打潮，提出應全面強制施打，以及不開放民眾選擇疫苗廠牌。陳時中對此表示，從公共衛生角度來看，不選廠牌、強制施打確實是對的做法，但指揮中心並沒有打算這麼做。他說，台灣可以建設很好的資訊系統，並且按照序列先後來、分批施打，如此既能兼顧民眾的選擇權，也能讓疫苗發揮最大功效。