「小馬雲」失業 疑遭打針抑生長 13歲不識數字身高似5歲 前保母稱患矮小症

父截肢母弱智 因似馬雲成KOL

綜合《中國青年報》、紅星新聞等內地媒體報道，范小勤出身吉安市石馬鎮嚴輝村一個貧困家庭，有一個哥哥，父親范家發年輕時右腿被毒蛇咬傷而截肢，母親智力殘疾且右眼失明。2016年，8歲的范小勤憑一張照片走紅網絡。其後，河北商人劉長江到范家作出口頭承諾，稱將帶范小勤去石家莊讀書。此後，范小勤以「小馬雲」面目在電視節目、網絡直播、時裝騷上，過上坐豪車、住豪宅的生活。范家則每年會收到劉長江公司轉帳的「萬八千塊錢的生活費」。

收百元紙幣被問面額 稱「兩個鴨蛋」

在劉長江運作下，「小馬雲」在多個社交平台均有帳號，僅在短影音平台抖音，就有「小馬總美食」、「小馬雲保姆」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」等4個帳號，粉絲從幾萬到幾十萬不等，內容多為保母陪他吃飯、逛街等。這些帳號目前均已註銷。

1月5日，范小勤被送回老家。幾名網紅（KOL）主播慕名拜訪，發現范小勤蓬頭垢面、有些發胖，變得不那麼像馬雲。見到有人拍攝時，范總會熟練對鏡頭打招呼、飛吻，然後問拍攝者要錢。但同時，范又對錢沒什麼概念，有人拿出一張100元人民幣紙幣問他，「這是多少（面額）？」他答，「是兩個鴨蛋。」網民還注意到，范小勤腿上有「密密麻麻的針眼」，懷疑他被注射了抑制生長的激素，因他現時身高仍如一般五六歲男童。

王雲輝回應前述評論時斥「網絡謠言特別多」。王稱，在她照顧范小勤前，范就有智力問題，「10歲的孩子不知道自己幾歲，也不知道1+1等於幾」。針對身高問題，她提供河北醫科大學第一醫院2020年12月的診斷報告，顯示范小勤被診斷患有矮小症。

前保母稱智力有問題 不識歲數1+1

王雲輝還稱，這次將范送回老家，是和家長范家發及學校商量後的決定。范家發也表示，這幾年兒子雖然一直在外面讀書，但學習並沒有大進步，確實與他本身智力缺陷有關，他也沒有抱太高期望。他稱，兒子將在村裏的小學繼續讀小學四年級。