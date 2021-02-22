中印軍長級會談 新德里促北京加快撤軍

恢復原狀後 中印同意會談解分歧

《印度時報》（Times of India）報道，印度第14集團軍司令梅農（PGK Menon）與解放軍南疆軍區司令柳林舉行第10輪軍長級會談。會談重點在於討論從拉達克東部的高格拉高地、溫泉地區和德普桑平原三個摩擦點撤離事宜，以進一步緩解地區緊張局勢，並達成下一階段脫離接觸協議。

一名跟蹤事態發展的印方人士向《印度斯坦時報》（Hindustan Times）表示，此次會談期間討論使邊境局勢正常化的建議，將在會後由參與會談的雙方提交至他們的上級。此後，雙方將敲定下一階段的脫離接觸協議。他還表示，印方希望在其他摩擦點的撤離能夠如班公湖地區那樣，可以順利進行。

就在第十輪會談舉行前一天（2月19日），雙方按照第九輪會談達成的協議完成脫離接觸，並完成了班公湖北岸和南岸的地面恢復。根據協議，中印邊境局勢將恢復至2020年4月之前的狀態。《印度快報》（The Indian Express）20日引述官方消息人士報道，中印在17日已經完成了從地面撤走火炮、坦克和軍隊的工作。