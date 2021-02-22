習近平出書論中共 促全黨開展學黨史

【明報專訊】今年是中共建黨100周年。中共總書記習近平《論中國共產黨歷史》一書近日出版並發行。在前日於北京召開的黨史學習教育動員大會上，習近平強調，在全黨開展黨史學習教育，是黨中央立足黨的百年歷史新起點、統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局、為動員全黨全國滿懷信心投身全面建設社會主義現代化國家而作出的重大決策。
部分文稿首公開發表
新華社報道，《論中國共產黨歷史》專題文集由中共中央黨史和文獻研究院編輯，收入習近平關於中共歷史的文稿40篇，其中部分文稿是首次公開發表。如〈實現中華民族偉大復興是中華民族近代以來最偉大的夢想〉是2012年11月29日習近平在參觀「復興之路」展覽時的講話。習近平當時指出，實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想。〈把紅色基因傳承好，把紅色江山世世代代傳下去〉是2016年1月至2020年6月期間習近平文稿中有關內容的節錄，他表示，新中國是無數革命先烈用鮮血和生命鑄就的。要把紅色基因傳承好，確保紅色江山永不變色。
另外中共黨史學習教育動員大會上周六（20日）上午在北京召開，習近平在大會上首次提出要「樹立正確黨史觀」。要正確認識和科學評價黨史上的重大事件、會議、人物。要旗幟鮮明反對歷史虛無主義，加強思想引導和理論辨析，更好正本清源、固本培元。
習近平強調，在慶祝中共百年華誕的重大時刻，在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點，在全黨集中開展黨史學習教育，正當其時，十分必要。在全黨開展黨史學習教育，是黨的政治生活中的一件大事。黨中央已印發《關於在全黨開展黨史學習教育的通知》，對這項工作作出部署，要求各級黨委（黨組）要認真貫徹落實。