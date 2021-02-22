習近平出書論中共 促全黨開展學黨史

部分文稿首公開發表

新華社報道，《論中國共產黨歷史》專題文集由中共中央黨史和文獻研究院編輯，收入習近平關於中共歷史的文稿40篇，其中部分文稿是首次公開發表。如〈實現中華民族偉大復興是中華民族近代以來最偉大的夢想〉是2012年11月29日習近平在參觀「復興之路」展覽時的講話。習近平當時指出，實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想。〈把紅色基因傳承好，把紅色江山世世代代傳下去〉是2016年1月至2020年6月期間習近平文稿中有關內容的節錄，他表示，新中國是無數革命先烈用鮮血和生命鑄就的。要把紅色基因傳承好，確保紅色江山永不變色。

另外中共黨史學習教育動員大會上周六（20日）上午在北京召開，習近平在大會上首次提出要「樹立正確黨史觀」。要正確認識和科學評價黨史上的重大事件、會議、人物。要旗幟鮮明反對歷史虛無主義，加強思想引導和理論辨析，更好正本清源、固本培元。

習近平強調，在慶祝中共百年華誕的重大時刻，在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點，在全黨集中開展黨史學習教育，正當其時，十分必要。在全黨開展黨史學習教育，是黨的政治生活中的一件大事。黨中央已印發《關於在全黨開展黨史學習教育的通知》，對這項工作作出部署，要求各級黨委（黨組）要認真貫徹落實。