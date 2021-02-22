柬埔寨32華人確診 首相籲勿因此歧視

4中國籍女偷走夜蒲

柬埔寨衛生部最新通報顯示，1名中國女子計劃於2月18日返回中國，在做核酸檢測後確診，柬衛生部隨後追蹤到一批接觸者，其中包括23名中國公民和1名越南人；另有2名中國女子和1名中國男子也於19日在返華檢測時被確診。這是部分確診人員信息，柬衛生部門目前尚未公布全部32名患者的信息。據《柬中時報》報道，柬埔寨首相洪森前日上午發表緊急講話，證實該國已有32人確診。洪森稱，部分確診病例與「N8夜店」有關，該場所已於19日晚被關閉。此前有4名中國籍女子偷離隔離點夜蒲，隨後其中2人確診。洪森在講話中強調，「這發生在中國公民身上，（但）請不要歧視中國人」。

中國駐柬埔寨大使館昨發布聲明提醒，呼籲在柬中國公民嚴格遵守柬防疫規定。聲明還稱，近日有個別中國公民抵柬後違規離開隔離酒店外出；還有少數在柬中國公民在得知檢測結果為陽性後，故意藏匿，逃避隔離治療。上述行為嚴重違反柬埔寨政府相關防疫規定，涉嫌觸犯當地相關法律。

（抗疫新階段）