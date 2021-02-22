石家莊疫緩 藁城區長期封鎖惹民怨 居民斥懶政 當局：全區今日下調至低風險

內地反彈疫情重點區域之一，石家莊藁城區本月8日曾宣布下調風險等級為中風險地區。要求除藁城增村鎮、廉州鎮、西關鎮等重點管控區域，仍按照高風險地區管理，並繼續嚴格執行居家防控，加強人員健康監測。其他區域有效管控人員流動和聚集，並限定在藁城區域內活動，嚴防交叉感染。

居家隔離40日 檢測14次

一家六口靠領退休金過活

因當局防疫要求，大量居民被迫在居家管控中度過農曆新年。藁城網民「長路漫漫」稱，居所距高風險地區30公里，仍然居家隔離40多日，核酸做了14次，解封遙遙無期以至於情緒壓抑得要爆發。沒有收入卻要面臨貸款無法還，且政府亦無延期政策，希望官員能夠有所行動。居民張曉晴亦表示，同樣做了14次核酸，全家六口人至今無一人確診。全家只有1人有退休工資，卻需要面臨每個月幾千塊的房貸車貸，以至於孩子想吃零食都需要節省再節省。亦有居民向當地政府網站投訴，並就防控政策提出九大質疑（見表），直斥當地官員懶政，不執行中央精準防控精神，擅自加碼管制交通、速遞和出入等。並封鎖網民不滿信息，對歌功頌德信息廣泛傳播。

封鎖網民不滿信息 只報喜不報憂

藁城區居民許先生接受本報訪問時表示，藁城被劃為中風險區域後，進出人員所持的健康碼都會「由綠變紅」。雖然當局未禁速遞或相關人員進出該區域，但石家莊其他低風險地區的外賣或送貨人員普遍不願進出該城區。「人家也怕麻煩，好容易變綠碼了，萬一成了紅碼，商場進不去，小區回不了。還有可能被隔離。」這使得疫情爆發至今40多天內，藁城區內商家儲備的商品，特別是嬰幼兒用品和日常藥品等日漸緊缺。「貨一少價格就上來了。」許先生稱，為妹妹家的孩子以高出平常1.5倍的價格，在經營嬰幼兒商品的朋友處訂購了一些奶粉和紙尿片，但已過去兩日仍未到貨。

進出者健康碼「轉紅」 不願送貨物價飈

民怨爆發之際，石家莊市藁城區疫情防控前線指揮部昨日發布《關於落實低風險地區管控措施的通告》，稱自22日起，藁城區全域調整為低風險地區。其中增村鎮小果莊村、劉家佐村、南橋寨村3個重點村繼續實施封閉管理。其他17個村由村委會組織村民代表，按照《村民委員會組織法》，經村民代表會議討論，結合實際制定本村精準管控措施。增村鎮以外區域人員落實低風險區域管控措施，人員原則在藁城區域內流動。與此同時全區有序恢復各類商貿服務業、撤出查控點恢復城市道路客運。待14天後進行全員核酸，若結果全為陰性，便解除區域封閉管理，人員可跨區域流動。目前，內地僅剩1個中風險地區，為黑龍江省綏化市望奎縣。據國家衛生健康委昨日通報，2月20日，內地報告新增新冠肺炎確診病例7宗，均為境外輸入病例；無新增死亡病例。目前，內地現有確診病例423宗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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