陸被指培養台網紅對台宣傳

鼓勵在陸台人「說好話」以台引台

中央社報道，國安單位指出，大陸調整「代理人」扶植對象以台商、台胞、台青及陸配為重點受眾，策略上強調在陸為先，以降低政治敏感度，爭取台人對陸認同，藉以突破疫情下對台工作困境。同時，又利用電商市場優勢磁吸台人，伺機培植網紅，強化對台網絡輿論場域主導權。

國安單位舉例稱，浙江杭州市台協規劃自2020年8月至2022年間，推動「千名台青主播培養」計劃，針對大陸及台灣的台籍青年、大學生、藝人等，共開放10期，每期100人，每期培養5個月。內容包含短影音、秀場直播、直播帶貨等內容。此外，大陸還形塑台灣素人楷模作為宣傳樣板，積極建立能說好中國故事的「台灣素人楷模」，鼓勵在陸台人「為中國說好話」，冀採「以台引台」方式誘拉台人，降低對台認知作戰阻力。

另外大陸還以抖音、快手等影音平台作為主要宣傳管道，對台人散佈爭議信息及統戰言論，並藉擴充大數據分析能量，掌握輿論焦點，精準投放爭議信息炒作議題。又結合台青社交軟體使用習慣，加強運用YouTube、Podcast等新媒體，以及開發App，冀以多元管道提高宣傳廣度。