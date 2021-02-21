台4退役將校涉做陸諜遭訴

中央社報道，台北地檢署起訴書指出，張超然、周天慈、岳志忠曾任職台灣國防部軍事情報局，岳志忠更長期負責大陸情報蒐集及敵後派遣工作。1999年，軍情局陸姓退役上校在大陸失事遭逮，張超然受託前往營救，其間結識廣東國安廳官員「韋先生」並被吸收，受指示吸收台灣退役軍情局人員赴陸。

2012年，周天慈因有海南島土地經營權糾紛被吸收。同年，涉案軍階最高的岳志忠打算赴陸探親，又擔心遭逮捕，主動向張超然探詢赴陸可能；「韋先生」即指示張游說岳志忠赴澳門會晤。之後岳4度赴陸接受免費招待及金錢酬勞，並陸續引介老同袍赴陸，2017年引介軍情局退役劉姓上校赴廣州，導致對方在酒店房間遭軟禁3天。

張超然另成功吸收軍情局退役上校王大旺，並安排赴陸與國安廳官員餐敘。王大旺迫於壓力，泄漏軍情局幹訓班同學的任職經歷、背景等。台北地檢署去年10月起調查案件，昨日以「發展組織既遂罪」、「泄露國家情報罪」等起訴4人。67歲的張超然曾是派駐北京偽裝成商人的台諜，去年被約談時自爆是「台灣第一特務」，「六四的時候就我一個人在大陸」，否認被對岸吸收。