江啟臣爭連任國民黨主席：扮演造王者 不選總統 承諾持續走改革路線

中央社報道，包括孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜、中廣董事長趙少康等人，日前相繼宣布有意參選；江啟臣昨日在facebook發表參選宣言，表示將勇於承擔並接受挑戰，投入今年的國民黨黨主席選舉，爭取黨員支持，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀政策與願景爭取全民認同，帶領國民黨重返執政。

江啟臣在聲明中也以「立志以無私初心，為國民黨在2022年與2024年，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的『造王者』」，表態不會爭搶2024年國民黨內總統提名。他指出，打好2022勝選基礎，贏回2024年全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標。他將結合更廣大的群眾基礎、更優秀的選戰部隊、更真誠的團結合作、更務實的政策願景，共同捍衛台灣的民主、價值與人權。

入選《時代》百大「明日之星」

「亞洲最老牌政黨最年輕領導」

48歲的江啟臣上周剛入選《時代》雜誌年度百大「明日之星」，「反萊豬」公投連署亦取得亮眼成績。台媒指出，相較張亞中、趙少康兩名藍營前輩，江的聲勢、人脈較弱，索性挾這股氣勢宣布參選。《時代》稱江啟臣為「亞洲最老牌政黨最年輕的領導人」，帶領政黨連續兩次慘敗情况下擺脫高齡化，吸引新世代選民。江啟臣昨日表示對上榜感到榮幸，承諾國民黨未來將穩健不躁進，持續走改革路線。

趙少康：樂觀其成 選主席態度沒變

趙少康昨晚表示，對江發願要做國民黨「造王者」，不參加2024年總統大選的主張予以尊重，並預祝江造王成功。但他又稱，對江啟臣決定競選主席連任樂觀其成，也祝福江選舉過程一切順利，自己繼續爭取黨主席態度沒有改變，也維持過去曾向江表達要先取得參選資格，再做進一步決定立場。

此前媒體曾指出，趙少康要競選黨主席，將面臨「黨齡未滿1年」的資格問題；前日，國民黨前副主席郝龍斌表示，高雄市前市長韓國瑜正在為趙少康選黨主席排除選舉障礙。韓國瑜去年遭到罷免後沉寂多時，近日公開表示支持趙少康，黨內人士稱他正在動員「韓粉」轉化為「趙粉」，亦為自己復出做準備。